Castellacci lancia l’allarme | “Troppi impegni Il fisico dei calciatori non regge”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche il noto medico ed esperto mette in guardia tutti sui rischi che si corrono con un fitto calendario come quello attuale

Advertising

sportface2016 : #SerieA, #Castellacci lancia l'allarme: 'Troppi impegni, così il fisico dei calciatori non regge' -

Ultime Notizie dalla rete : Castellacci lancia

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "l'...Parole chiarificatrici di, le quali fanno trasparire la necessità di un cambiamento: 'L'appello di Guardiola sulla salute dei calciatori? Questo è un qualcosa che si ripete, noi come ...Anche il noto medico ed esperto mette in guardia tutti sui rischi che si corrono con un fitto calendario come quello attuale ...Enrico Castellacci, presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, ha commentato la questione dei blocchi Asl Enrico Castellacci, presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Me ...