Calcio | Lione e Paris Fc esclusi dalla Coppa di Francia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Parigi, 27 dic. - (Adnkronos) - Il comitato disciplinare della Federfrancese, riunitosi oggi, ha deciso di escluderediilFc e ilin seguito agli scontri che avevano portato all'interruzione della partita. Questo significa che il Nizza, squadra che avrebbe dovuto affrontare la vincente del match, si qualifica direttamente turno successivo. Al, oltre all'one, inflitto anche il divieto di trasferta per i tifosi fino al termine della stagione e una multa di 52mila euro oltre alla condanna a rimborsare il costo dei sedili danneggiati dai tifosi coinvolti. AlFc, oltre all'one...

La Disciplinare ha anche multato il Paris Fc, squadra di II Divisione, di 10.000 euro e il, cui è già stato tolto un punto in Ligue 1 per comportamento scorretto dei tifosi in questa stagione, ...Il tecnico jesino ha battuto la concorrenza di Gareth Southgate (Inghilterra),Scaloni (Argentina), Tomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Manchester City, Antonio Conte (Inter/Tottenham), ...Parigi, 27 dic. – (Adnkronos) – Il comitato disciplinare della Federcalcio francese, riunitosi oggi, ha deciso di ...COPPA DI FRANCIA - Lo scorso 17 dicembre le 2 tifoserie erano state protagoniste di forti scontri, oggi la stangata: entrambe espulse dalla Coppa di Francia ...