Bufera Rai, Domenica In cancellata. Mara distrutta, Lo sfogo di rabbia: “Non ci credo, che delusione”. Cos’è successo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Domenica In non va in onda e Matteo Bassetti fa la voce grossa. Nelle scorse ore Rai Uno ha comunicato che il talk condotto da Mara Venier non sarebbe stato trasmesso in quanto nel gruppo di lavoro della presentatrice veneta è stato riscontrato un caso di Covid-19. La persona infettata ha preso parte alle prove generali del programma svoltesi lo scorso giovedì (Venier quel giorno non era presente in studio). Dopodiché si è saputo del tampone positivo ed è scattato il protocollo che ha inevitabilmente spinto i vertici di Viale Mazzini a cancellare la puntata di Santo Stefano. Tutto bene? Non per il virologo Bassetti che sui suoi profili social ha criticato in modo duro alcune regole anti Covid in vigore, sostenendo che un caso come quello relativo alla cancellazione della puntata di Domenica In non deve più accadere. LEGGI ANCHE—> ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021)In non va in onda e Matteo Bassetti fa la voce grossa. Nelle scorse ore Rai Uno ha comunicato che il talk condotto daVenier non sarebbe stato trasmesso in quanto nel gruppo di lavoro della presentatrice veneta è stato riscontrato un caso di Covid-19. La persona infettata ha preso parte alle prove generali del programma svoltesi lo scorso giovedì (Venier quel giorno non era presente in studio). Dopodiché si è saputo del tampone positivo ed è scattato il protocollo che ha inevitabilmente spinto i vertici di Viale Mazzini a cancellare la puntata di Santo Stefano. Tutto bene? Non per il virologo Bassetti che sui suoi profili social ha criticato in modo duro alcune regole anti Covid in vigore, sostenendo che un caso come quello relativo alla cancellazione della puntata diIn non deve più accadere. LEGGI ANCHE—> ...

