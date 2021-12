Bolivia, fino a 10 anni di carcere per chi entra nei luoghi pubblici senza pass vaccinale: “Le norme non sono uno scherzo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) fino a 10 anni di carcere per i no vax che accedono comunque ai luoghi pubblici vietati a chi non è in possesso del pass vaccinale. La Bolivia sceglie la via del pugno durissimo nei confronti di chi trasgredisce alle norme sul contenimento della pandemia di coronavirus. Il viceministro per la Difesa dei consumatori, Jorge Silva, ha detto oggi che le misure in vigore dal primo gennaio “non sono uno scherzo” e ha specificato che le persone che non possiedono il documento e risultano positive al Sars-CoV-2 potranno essere accusate di attentato alla salute pubblica. “Se non ho con me questi documenti, mi fanno il test e risulto positivo, allora sto attentando alla salute degli altri – ha dichiarato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)a 10diper i no vax che accedono comunque aivietati a chi non è in possesso del. Lasceglie la via del pugno durissimo nei confronti di chi trasgredisce allesul contenimento della pandemia di coronavirus. Il viceministro per la Difesa dei consumatori, Jorge Silva, ha detto oggi che le misure in vigore dal primo gennaio “nonuno” e ha specificato che le persone che non possiedono il documento e risultano positive al Sars-CoV-2 potranno essere accusate di attentato alla salute pubblica. “Se non ho con me questi documenti, mi fanno il test e risulto positivo, allora sto attentando alla salute degli altri – ha dichiarato il ...

