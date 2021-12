Basket | Serie A1 2021-2022 | Brescia batte Treviso 94-69 | cronaca e tabellino

(Di lunedì 27 dicembre 2021) GermaniNutribulletper 94-69 nella sfida valida per la tredicesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Amedeo Della Valle, che mette a segno 34 punti che regalano la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Della Valle che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 15-31. Nel secondo quarto la distanza aumenta, con gli ospiti che staccano e di molto gli ospiti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 27-55. Terzo quarto che invece vede il comeback di ...

DIRETTA TREVISO BRESCIA (0 - 0): PALLA A DUE! Tutto è finalmente pronto per la palla a due di Treviso Brescia , bel posticipo dellaA di. I veneti si stanno rendendo protagonisti di una bella stagione anche in campo europeo, avendo superato la fase a gironi della Champions League. E la Germani Brescia ad aggiudicarsi la seconda partita disputata in questa tredicesima giornata di Serie A di basket, pesantemente influenzata dai rinvii di quasi tutte le sfide previste a causa dell ...Germani Brescia batte Nutribullet Treviso Basket per 69-94 nella sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un'altra vittoria in campionato.