Un anziano uccide la moglie e getta il corpo nel fiume Osento: lei era malata da tempo (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne e ne ha gettato il corpo nel fiume Osento, vicino a Casalbordino (Chieti). Il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia: dopo il ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) Un uomo di 74 anni ha ucciso la72enne e ne hato ilnel, vicino a Casalbordino (Chieti). Il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia: dopo il ...

