Tom Holland e Zendaya: quel like a un post "piccante" su Instagram (Di domenica 26 dicembre 2021) Tom Holland frequenta ufficialmente Zendaya; di recente, l'attore ha messo like a un post su Instagram in merito alle virtù sessuali degli uomini più bassi di statura. Il protagonista di Spider-Man: No Way Home dev'essere proprio un dongiovanni, nonostante la sua altezza contenuta. Di recente, Tom Holland ha messo like a un post che sostiene che gli uomini bassi siano sessualmente più attivi rispetto a quelli alti. Che dire? Zendaya ne sarà contenta... Secondo quanto riportato da The Sun, Tom Holland ha messo like a un post di LADbible su Instagram in cui si sostiene che gli uomini bassi siano sessualmente più attivi rispetto a quelli ...

queendeisottoni : attualmente coppia preferita ever Tom Holland e Zendaya io li amo sono due cuccioli - salgioreal : Tom Holland in calzamaglia che fa 900 milioni in una settimana mi incentiva a provare a fare lo stesso all’angolo del marciapiede - mysteryofIov : RT @rxncore: pensando intensamente a zendaya che è stata con jacob elordi, ora è fidanzata con tom holland e sul set ha pure limonato timot… - Irene70244132 : @holland__t No Tom sono svegliata da mo - hazvart : instagram invaso da reel su tom holland… insomma mi ha capita subito -