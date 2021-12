(Di domenica 26 dicembre 2021) Manolas non è un rimpianto: il rapporto si era incrinato, il greco era la riserva di Rrahmani , la sua cessione all' Olympiacos ha rappresentato solo l'ultimo atto di una storia che si era già spenta ...

sportli26181512 : Szalai aspetta il Napoli: Difensore centrale, 23 anni, si è fatto ammirare all’Europeo con l’Ungheria di Marco Ross… -

Corriere dello Sport

Ora, però, il club di De Laurentiis si è concentrato sull'ungherese Attila, che si è fatto ammirare durante l' Europeo con la nazionale guidata da Marco Rossi . Ha ventitré anni, è stato ...CHAMPIONS - 'Sappiamo cosa ci, avrei voluto evitare il Liverpool. La squadra dovrà essere ... Calciomercato: 'Piazza affari, Napoli su, Boga per l'Atalanta. La Roma cerca Grillitsch'. E ...Un gigante ungherese in regalo per Spalletti, ma anche Gasperini aspetta Boga e Italiano abbraccia Ikoné: i sogni di gloria passano dalla sessione di gennaio ...Le festività calcistiche inizieranno per davvero il prossimo 3 gennaio con l'apertura del mercato di riparazioni. E i sogni sul prato verde sono molti ...