Sonia Bruganelli e Soleil Sorge insieme | scelta incredibile | può succedere davvero

(Di domenica 26 dicembre 2021) Colpo a sorpresa persubito dopo la fine del Grande Fratello Vip: l’ipotesi ha del clamoroso(collage screenshot Twitter)Adesso rischia di esplodere una vera e propria guerra interna a Mediaset a causa degli ultimi movimenti tra alcuni degli studi più bollenti. Nel dettaglio si tratta del ruolo diche in questa stagione televisiva è statada Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Una nuova avventura non semplice e che rischia di terminare nel peggiore dei modi. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sanremo 2023, pazza idea per la conduzione: il dopo Amadeus arriva da Mediaset Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

La faida conè stato uno dei traini della prima parte del reality, prima di cedere il posto alla telenovela tra Soleil Sorge e Alex Belli. Intervenuta tra le pagine di Vero TV , ...ha deciso di usare Instagram per far capire ai fan se abbandonerà o meno il suo posto al GF Vip di quest'anno: rivedremo l'opinionista oppure no? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '...Leggi anche: Naike Rivelli vs Sonia Bruganelli: lo scontro sulla gaffe di Signorini. Niente paura, Sonia Bruganelli non se ne andrà dal Grande Freatello Vip; non per sempre almeno. Il fatto è che lei ...Adriana Volpe manda un messaggio speciale ai suon fan per Natale: "Ecco il mio augurio" In questi mesi ci siamo abituati a vedere la bravissima ...