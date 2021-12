Papa Francesco sprona gli italiani a fare più figli: “L’inverno demografico è una tragedia” (Di domenica 26 dicembre 2021) L’appello di Papa Francesco a fare più figli: “Inverno demografico è tragedia” “L’inverno demografico è una tragedia”: con queste parole Papa Francesco nel corso dell’Angelus domenicale ha lanciato un appello alle famiglie italiane affinché facciano più figli. “Parlando della famiglia – ha detto il Pontefice – mi viene una preoccupazione vera, almeno qui in Italia: L’inverno demografico, sembra che tanti hanno perso l’illusione di andare avanti con figli, tante coppie preferiscono rimanere senza o con uno figlio soltanto. È una tragedia”. Il Santo Padre ha quindi aggiunto: “Facciamo tutto il possibile ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021) L’appello dipiù: “Inverno” “è una”: con queste parolenel corso dell’Angelus domenicale ha lanciato un appello alle famiglie italiane affinché facciano più. “Parlando della famiglia – ha detto il Pontefice – mi viene una preoccupazione vera, almeno qui in Italia:, sembra che tanti hanno perso l’illusione di andare avanti con, tante coppie preferiscono rimanere senza o con unoo soltanto. È una”. Il Santo Padre ha quindi aggiunto: “Facciamo tutto il possibile ...

