Nessuna confusione sulle mascherine FFP2 a scuola per i bambini dal 10 gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli studenti dovranno indossare mascherine FFP2 a scuola al rientro del 10 gennaio? In particolare, i bambini dovranno farlo? Sull’ultimo decreto del Governo per le misure di contenimento del Covid-19, si sta generando molta confusione. Per non rischiare di interpretare in malo modo quanto appena stabilito, è giusto dettagliare quanto previsto dopo le lunghe festività. Intanto c’è da dire che le mascherine FFP2 a scuola per bambini delle classi di diverso ordine e grado non sono né imposte né raccomandate. Resta del tutto preferibile l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, almeno alla scuola primaria di primo grado. Qui, anche prima delle vacanze, i dirigenti hanno chiesto una ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli studenti dovranno indossareal rientro del 10? In particolare, idovranno farlo? Sull’ultimo decreto del Governo per le misure di contenimento del Covid-19, si sta generando molta. Per non rischiare di interpretare in malo modo quanto appena stabilito, è giusto dettagliare quanto previsto dopo le lunghe festività. Intanto c’è da dire che leperdelle classi di diverso ordine e grado non sono né imposte né raccomandate. Resta del tutto preferibile l’utilizzo dellechirurgiche, almeno allaprimaria di primo grado. Qui, anche prima delle vacanze, i dirigenti hanno chiesto una ...

Advertising

LucaLombroso : @luigidesiderato @StePic62 Nessuna confusione: episodi come questo sono sempre più frequenti. L’episodio è meteo, l… - SentenzaEr : @feelunlovst Buongiorno maryyyy e buona vigilia. Nessuna confusione - Tagota14 : RT @sonlello: Stelle grandi sogni desideri note retrogusto sole all'alba interno ?? nessuna confusione per l'amore volare note altalena bac… - Vale22046 : RT @sonlello: Stelle grandi sogni desideri note retrogusto sole all'alba interno ?? nessuna confusione per l'amore volare note altalena bac… - polpetine : RT @GerardoMoro2: @HuffPostItalia Il record di contagiati nella super vaccinata Lombardia non crea nessuna confusione, il greenpass un succ… -