Morto Franco Ziliani | addio al fondatore delle cantine Berlucchi in Franciacorta | ha rivoluzionato le sorti di un’intera regione vinicola | ora patria dello spumante

(Di domenica 26 dicembre 2021) Èall’età di 90 anni, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guidodi Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in mondo, nel 2021 la cantina dellaha celebrato i 60 anni di storia, premiata “cantina dell’anno” dalla guida 2022 Gambero Rosso.é considerato uno dei “padri” della moderna enologia italiana ed è scomparso, ricorda l’Azienda, nell’anno che ha celebrato il 60° anniversario dalla prima bottiglia dida lui creata., il 90enne imprenditore che haledi...

Oggi l'addio, aveva compiuto 90 anni lo scorso giugno, "E se facessimo uno spumante alla maniera dei Francesi?" Con questa domanda il giovane enologo Franco Ziliani alla fine degli anni Cinquanta si ... Addio a Franco Ziliani, colui che nel 1961 aveva creato insieme a Guido Berlucchi le cantine Berlucchi di Erbusco (Brescia). Aveva 90 anni. Il funerale è in programma per martedì alle 11.30 nella parr ... BRESCIA (ANSA) - BRESCIA, 26 DIC - È morto all'età di 90 anni Franco Ziliani, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Borgonato, nel Bresciano. Marchio conosci ...