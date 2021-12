Michael Schumacher | ricordo struggente | “Per me è difficile vederlo”

(Di domenica 26 dicembre 2021) . Un altro Natale complicato per chi gli vuole bene ma nessuno molla Natale è occasione di festa e di ritrovo per tantissime famiglie e così è anche in quella di. Fra pochi giorni, il 29 dicembre, saranno passati otto lunghissimi anni dall’incidente sulle nevi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - paons9193 : La moglie di Schumacher rivela: 'L'unica cosa che fa star bene Michael è la macchina.' Sempre stato attaccato lui. - mauro_crescenzo : Il passato che ritorna: Mick Schumacher, figlio di Michael, terzo pilota della Ferrari nel 2022 - Formula1WM : #MickSchumacher su papà Michael: Nulla gli è stato regalato. Lui impressionante, credo che io...… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

Sono passati ormai otto anni dal terribile incidente sciistico che ha cambiato la vita di, leggenda della Ferrari . Da quel 29 dicembre 2013, la situazione clinica del tedesco è rimasta stabile, ma la famiglia e i tifosi di tutto il mondo sperano ancora nel possibile ...Il primo dicembre del 2011 mi trasferii in Gran Bretagna dove ritrovai Ross Brawn e. Gran bella rimpatriata. [...].' Tratto da Machina.3 " "70X1 Formula 1 1950 · 2020Michael Schumacher, ricordo struggente: "Per me è difficile vederlo". Un altro Natale complicato per chi gli vuole bene ma nessuno molla ...A otto anni dall'incidente sciistico, la moglie Corinna ha rivelato: Michael c’è, è diverso ma c’è. Ci dà forza, ci ha sempre protetto, ora dobbiamo farlo noi.