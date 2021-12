**Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori'** (2) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il Capo dello Stato perciò, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio della pandemia, non esita a chiedere all'Unione europea "iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente". E la sua voce si fa sentire quando qualcuno vorrebbe trascinare il nostro Paese sul banco degli imputati, rimproverandogli una gestione poco oculata dei propri bilanci. L'Italia "si attende a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione", afferma dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che "non siamo qui per ridurre gli spread". E a chi nei giorni delle frenetiche trattative sul Recovery fund vorrebbe utilizzare "categorie arbitrarie fra amanti della frugalità e cultori della non frugalità nell'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il Capo dello Stato perciò, nei giorni immediatamente successivi allo scoppio della pandemia, non esita a chiedere all'Unione europea "iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente". E la sua voce si fa sentire quando qualcuno vorrebbe trascinare il nostro Paese sul banco degli imputati, rimproverandogli una gestione poco oculata dei propri bilanci. L'Italia "si attende a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione", afferma dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha dichiarato che "non siamo qui per ridurre gli spread". E a chi nei giorni delle frenetiche trattative sul Recovery fund vorrebbe utilizzare "categorie arbitrarie fra amanti della frugalità e cultori della non frugalità nell'Unione ...

