Filippo Bisciglia non poteva dare annuncio più bello | “finalmente dopo 7 mesi sei…”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il famoso conduttore che da anni accompagna i concorrenti del reality Temptation Island in una dell’avventura del cuore più seguite di Canale Cinque, ha annunciato qualche giorno fa una bellissima notizia ai milioni di fan che lo seguono sui suoi canali social ufficiali. Ecco cosa ha scritto-Altranotiziaè il noto volto del programma Mediaset che da anni attrae tantissimi spettatori curiosi di vedere come delle coppie solide mettono in gioco la propria stabilità e fiducia reciproca, misurandosi con la distanza e le tentazioni di alcuni concorrenti single. L’amato conduttore è seguitissimo dal pubblico televisivo e anche da quello dei social e a quanto pare nel giorno di Natale ha regalato ai propri followers un ...

Advertising

fillenoireee : @bellodecasaa @edosenzaemoji bello de casa Edoardo senza emoji e fra flop era falo de confronto e io sarei Filippo… - Claudi33999708 : Ma, a questo punto, visto l'andazzo, fate condurre il GF a Queen Mary o Filippo Bisciglia, no? ?? #gfvip - cert3sere : amici di Filippo bisciglia -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

Altranotizia

Tutti i dettagli Dopo l'esperienza al 'Grande fratello' e la relazione con, Flora Canto è diventata un personaggio pubblico che con la sua bellezza e il suo modo di fare si è fatta ...Di fronte alla domanda finale di, però, la donna ha scelto comunque di interrompere la relazione con Tommaso e lasciare il villaggio da sola.E’ nota non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale. Per diverso tempo, infatti, ha avuto una storia con Filippo Bisciglia. L’uomo, che oggi è un affermato conduttore ...Vi ricordate Man Lo Zhang, celebre concorrente cinese del Grande Fratello 6? Eccola oggi, ha 41 anni ed è fidanzata con un uomo famoso.