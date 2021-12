F1 | Ecclestone sentenzia | “Leclerc ottimo pilota | nulla più”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Bernieha rilasciato un’intervista al sito elvetico ‘Blick‘, toccando svariati temi. L’ex boss del Circus ha anche espresso la sua opinione in merito a Charles: “E’ sempre stato un, mapiù“. Una frase che i tifosi della Ferrari non hanno gradito, ma cheha argomentato con la classifica generale di quest’anno: “Non sono sorpreso, a differenza di molti a Maranello, che Sainz gli abbia dato tutto questo filo da torcere“. Effettivamente la stagione di F1 da poco volta al termine ha stravolto le gerarchie in casa Ferrari, dove di fatto non c’è stato unnumero 1 ed unnumero 2, come si poteva pensare ad inizio stagione. Da qui ad etichettare in un certo modo un talento come ...