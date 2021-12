Advertising

filippocioni : RT @eccapecca: Dai talebani altro colpo ai diritti delle #donne: non potranno più viaggiare da sole. #AfghanWomen - eccapecca : Dai talebani altro colpo ai diritti delle #donne: non potranno più viaggiare da sole. #AfghanWomen - globalistIT : L'ennesima vergogna - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete Dopo 20 anni di occupazione militare per liberare l'#Afghanistan dai #Talebani, il ri… - CatelliRossella : Afghanistan: scomparso il britannico arrestato dai talebani - Mondo - ANSA -

Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in Afghanistan: ihanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che ...Vietato alle donne afghane fare lunghi viaggi se non accompagnate da un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta. La nuova restrizione imposta dagli studenti del Corano ai diritti delle donne arriva dal ministero della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio. Un portavoce del ministero, ...Kabul, 26 dicembre 2021 - Vietato alle donne afghane fare lunghi viaggi se non accompagnate da un uomo della propria famiglia, è l'ennesima norma 'medievale' imposta dai talebani. La nuova restrizione ...Per le lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia. La decisione del ministero Promozione della virtù e della prevenzione del vizio ...