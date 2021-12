Carlos Maria Corona smentisce sua madre Nina Moric | “Dice falsità”

(Di domenica 26 dicembre 2021)ha rotto il silenzio dopo che questa mattina suaha pubblicato su Instagram una presunta conversazione WhatsApp avvenuta fra suo figlio ed un certo Tuza. Nella chat incriminata (che sarebbe stata inviata daa Tuza) si legge: “Belen mi ha fatto bere e voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che baciassi in bocca pure mio padre, Belen è una cretina. Tuza portami via a questo paese, voglio stare con mia mamma. Mi manchi“., dopo aver pubblicato questo stralcio di chat, ha poi inveito contro Belen Rodriguez., accuse choc a Belen Rodriguez: i messaggi privati https://t.co/pyu3XINfgi — ...

Cosa succede in casa Moric - Corona ? Nelle passate ore proprio Nina Moric ha aperto ad un piccolo giallo in merito al quale ad intervenire è stato il figlioe lo stesso Fabrizio Corona . Secondo la donna, Belen Rodriguez avrebbe baciato il figlio durante una festa che si sarebbe tenuta lo scorso 23 dicembre. A conferma di ciò la Moric avrebbe ...Santo Stefano al veleno tra Nina Moric e Belen Rodriguez , entrambe ex compagne di Fabrizio Corona. La modella croata, che dall'ex re dei paparazzi ha avuto un figlio ,(19 anni), nelle scorse ore ha lanciato accuse gravi nei confronti della modella argentina. Attraverso i suoi profili social ha accusato la sudamericana di aver avuto atteggiamenti ...Nina Moric accusa Belen Rodriguez di aver baciato il figlio Carlos Maria ma lui la smentisce: “Str*nzate”, interviene anche Corona. Video.Dopo le accuse di Nina Moric a Belen, rea, secondo la showgirl, di aver cercato di baciare in bocca il figlio è lo stesso ragazzo a negare gli ...