Advertising

cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - CalcioNews24 : Calciomercato #Inter: un club inglese piomba su #Skriniar - SimoneTogna : Esclusiva confermata! Gravillon dai social: “Orgoglioso e felice di essere ufficialmente del #Reims'. All’#inter 3,… - Striker_32t : RT @cmdotcom: #Brambati a CM: '#Juve? C'è troppa improvvisazione. #Agnelli ha messo l'orgoglio davanti a tutto e ha favorito l'#Inter' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

E volando in alto con la fantasia, tanto per non farsi mancare nulla i tifosi delle pantere storici fans del biscione sognano un epico- Renate, magari di coppa Italia, un derby nel derby tra ...Juventus, la mossa di Marotta che manda in scacco i bianconeri: il clamoroso ritorno potrebbe fungere da apripista. La sessione invernale dista per aprire i battenti, con la Juventus che sarà sicuramente a farsi trovare pronta: questa è la speranza dei tifosi, fermo restando che anche Allegri si aspetta qualcosina, a ...Il PSG vuole continuare a mettere a segno colpi stellari, e questa volta a rimetterci potrebbero essere Juventus, Inter e Milan ...Dopo Tottenham-Crystal Palace il tecnico leccese ha commentato la prima parte di stagione degli uomini di Simone Inzaghi ...