Basket, orari partite Serie A di oggi: programma, canali tv, streaming (Di domenica 26 dicembre 2021) Manca sempre meno all'inizio della 13ma giornata della Serie A 2021-2022 di Basket. Sarà un turno di campionato fortemente condizionato dai tantissimi rinvii per Covid e gli incontri che si disputeranno in questi due giorni saranno quindi soltanto tre. La giornata si aprirà oggi alle ore 17.30 con il match tra Reggio Emilia e Tortona, mentre alle ore 18.00 comincerà Brindisi-Pesaro. Treviso-Brescia sarà invece il posticipo del lunedì sera (con inizio alle ore 20.00). Le partite Reggio Emilia-Tortona e Treviso-Brescia saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Sky Go, Eurosport Player, Discovery +, DAZN e Now TV. Il match tra Brindisi e Pesaro, invece, sarà disponibile solo in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery ...

