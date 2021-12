Australian Open, Tsitsipas: “Djokovic? Ognuno deve essere libero sulla questione vaccino” (Di domenica 26 dicembre 2021) Novak Djokovic non ha ancora ufficializzato la propria presenza ai prossimi Australian Open. Il numero uno del mondo non ha mai nascosto le proprie perplessità riguardo ai vaccini e con tutta probabilità salterà l’Atp Cup in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney. Così la pensa al riguardo Stefanos Tsitsipas: “E’ una sua scelta, la rispetto. Ognuno ha la libertà di decidere. La questione vaccini l’ha presa in piena libertà. Io andrò in Australia”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Novaknon ha ancora ufficializzato la propria presenza ai prossimi. Il numero uno del mondo non ha mai nascosto le proprie perplessità riguardo ai vaccini e con tutta probabilità salterà l’Atp Cup in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney. Così la pensa al riguardo Stefanos: “E’ una sua scelta, la rispetto.ha la libertà di decidere. Lavaccini l’ha presa in piena libertà. Io andrò in Australia”. SportFace.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - sportface2016 : #AustralianOpen | Stefanos #Tsitsipas: '#Djokovic? Ognuno deve essere libero sulla questione vaccino' - MiAOX5_ : RT @IlPrimatoN: Il campione, che non vuole rivelare il proprio status vaccinale, non si piega alle regole anti-Covid per l'ingresso in Aust… - ricatti88 : RT @IlPrimatoN: Il campione, che non vuole rivelare il proprio status vaccinale, non si piega alle regole anti-Covid per l'ingresso in Aust… - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: Il campione, che non vuole rivelare il proprio status vaccinale, non si piega alle regole anti-Covid per l'ingresso in Aust… -