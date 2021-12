Atalanta: arriva Boga dal Sassuolo, atteso a Zingonia (Di domenica 26 dicembre 2021) E' atteso a giorni, e probabilmente arriverà già domani in sede a Zingonia, Jeremie Boga, l'attaccante del Sassuolo richiesto dall'allenatore Gian Piero Gasperini a completamento dell'organico dell'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) E'a giorni, e probabilmente arriverà già domani in sede a, Jeremie, l'attaccante delrichiesto dall'allenatore Gian Piero Gasperini a completamento dell'organico dell'...

Advertising

marcoconterio : ?????? Prende forma la rivoluzione #Cagliari. Arriva Matteo Lovato dall'#Atalanta, bloccato Edoardo Goldaniga del… - glooit : Atalanta: arriva Boga dal Sassuolo, atteso a Zingonia leggi su Gloo - news_mercato_ : Ufficiale! Matteo #Lovato è un nuovo giocatore del #Cagliari: arriva in prestito secco di sei mesi dall’#Atalanta #Calciomercato - ilgiovanemassi : RT @ILTOROSIAMONOI: Colpo Atalanta,dal Sassuolo arriva Boga. Miranchuk lascerà i bergamaschi,non sembra ci sia il Toro in corsa per lui. #c… - ILTOROSIAMONOI : Colpo Atalanta,dal Sassuolo arriva Boga. Miranchuk lascerà i bergamaschi,non sembra ci sia il Toro in corsa per lui. #calciomercato -