AKIRA debutta nel 16 Carat Gold 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2021 diè stato ricco di soddisfazioni, ma anche ilsembra confermare l’ottimo momento del wrestler italiano sul piano internazionale.nel 16Dopo l’ottimo debutto in wXw, perilnella federazione tedesca potrebbe riservare grandi traguardi. Infatti l’atleta, tramite i suoi social, ha appena confermato di essere fra i partecipanti del 16, storico torneo internazionale della wXw, in programma dal 4 al 6 Marzo. Primo italiano nella Storiaè il primo atleta italiano chiamato a partecipare, dalla nascita del Torneo nel 2006, allo storico e importante Torneo internazionale, vinto in passato da atleti come WALTER, Malakay ...