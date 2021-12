Yemen | Riad annuncia operazione su larga scala contro Huthi

Advertising

cjmimun : Almeno 5 persone sono rimaste uccise in Arabia Saudita e Yemen nelle ultime ore in attacchi attribuiti dalle parti… - ArabiaFelix8 : #Yemen Riad pronta a ricevere aerei #ONU dopo rifiuto #Houthi -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen Riad

ANSA Nuova Europa

...militare guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato una nuova operazione su "larga scala" in, ... Immediata è giunta la replica dei ribelli, vicini all'Iran, che hanno promesso adi rispondere ..., 24 dic 08:16 - Il presidente dello, Abd Rabbo Mansour Hadi, ha ricevuto il viceministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, per discutere della...La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato una nuova operazione su "larga scala" in Yemen, dopo che ieri sera un attacco degli insorti sciiti Huthi ha provocato almeno due vittim ...La Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen ha chiesto agli Houthi di rimuovere le armi dallo stadio sportivo Al-Thawra di Sana’a. Prima di effettuare un raid aereo sullo stadio, trasformato d ...