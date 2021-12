Pensione di reversibilità: spetta anche in caso di divorzio? (Di sabato 25 dicembre 2021) La Pensione di reversibilità è automatica per il coniuge superstite, ma nel caso in cui il pensionato ha altri matrimoni alle spalle? La Pensione di reversibilità è una forma pensionistica rilasciata ai superstiti del pensionato deceduto per poter assicurare loro un pari, o quasi, livello di vita. In ogni caso si ottiene con un numero L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 25 dicembre 2021) Ladiè automatica per il coniuge superstite, ma nelin cui il pensionato ha altri matrimoni alle spalle? Ladiè una forma pensionistica rilasciata ai superstiti del pensionato deceduto per poter assicurare loro un pari, o quasi, livello di vita. In ognisi ottiene con un numero L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

scorpio66966 : RT @ex59754699: @giusepperizzos Nel 2000 i primi farmaci per 'rallentare' Alzheimer erano difficili da trovare e assolutamente onerosi, non… - ex59754699 : @giusepperizzos Nel 2000 i primi farmaci per 'rallentare' Alzheimer erano difficili da trovare e assolutamente oner… - catania_turi : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial Ho dovuto aspettare tutto questo tempo di c… - mraverage_it : @falcon82 @MAUMAU_1976 Ma quale pensione? La svolta è la reversibilità!! Molto meno sbatti… - wam_the : Pensione di reversibilità: tabelle percentuali per familiari -