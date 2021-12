Iran | l' arricchimento dell' uranio non supererà il 60%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iran arricchimento

ANSA Nuova Europa

"L'non supererà il 60% nel livello didel suo uranio, anche se i colloqui in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo nucleare del 2015 dovessero concludersi senza un accordo e le ...L'dell'uranio è la scala che fa capire quanto l'è vicino alla produzione di una bomba atomica o se si preferisce è come un conto alla rovescia e se ne parla da almeno vent'anni: ...(ANSA) - TEHERAN, 25 DIC - "L'Iran non supererà il 60% nel livello di arricchimento del suo uranio, anche se i colloqui in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo nucleare del 2015 dovessero concl ...La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha effettuato un’esercitazione militare nel sud del paese il 20 dicembre, in mezzo alle crescenti tensioni sul programma nucleare di Teheran, stando a Irin Tv. La di ...