I Fratelli De Filippo, a che ora va in onda: le curiosità sul film di Sergio Rubini (Di sabato 25 dicembre 2021) Un film appena uscito nelle sale, ed accolto con grande calore dal pubblico italiano, allieterà una delle serate dei giorni di festa, parliamo de I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini Il film dell'attore e regista pugliese racconta la vita e l'intreccio artistico dei tre famosi artisti napoletani La sera del 30 dicembre alle 21.25 Rai Uno manderà in onda l'atteso film I Fratelli De Filippo. E' un omaggio commosso e commovente alla famiglia per eccellenza del teatro e del cinema italiano. La famiglia di cui nei giorni di Natale ricorrono due eventi importanti.

