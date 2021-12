Fuori dal progetto Juve: il centrocampista può finire in Inghilterra! (Di sabato 25 dicembre 2021) Aaron Ramsey è ormai Fuori dal progetto Juventus. L’ ex Arsenal fatica a trovare spazio in bianconero. I tanti infortuni non gli han permesso di trovare la continuità giusta. Le dichiarazioni fatte in nazionale hanno fatto vacillare il proprio rapporto con la società. Aria di cambiamento per il centrocampista che deve solo trovare la meta giusta, fare le valigie e partire alla volta di una nuova avventura. Ramsey-Juventus L’occasione potrebbe arrivare dall’Inghilterra, la Juventus cederebbe gratuitamente il proprio tesserato ma il lauto stipendio del calciatore non è accessibile a tutti. Secondo alcune indiscrezioni però, nelle ultime ore, ci sarebbe il forte interesse del Newcastle che punta sul mercato di gennaio per salvare le sorti del proprio campionato. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 dicembre 2021) Aaron Ramsey è ormaidalntus. L’ ex Arsenal fatica a trovare spazio in bianconero. I tanti infortuni non gli han permesso di trovare la continuità giusta. Le dichiarazioni fatte in nazionale hanno fatto vacillare il proprio rapporto con la società. Aria di cambiamento per ilche deve solo trovare la meta giusta, fare le valigie e partire alla volta di una nuova avventura. Ramsey-ntus L’occasione potrebbe arrivare dall’Inghilterra, lantus cederebbe gratuitamente il proprio tesserato ma il lauto stipendio del calciatore non è accessibile a tutti. Secondo alcune indiscrezioni però, nelle ultime ore, ci sarebbe il forte interesse del Newcastle che punta sul mercato di gennaio per salvare le sorti del proprio campionato.

Advertising

Link4Universe : Se esci fuori casa, fotoni rimbalzati su di te finiranno per viaggiare nell'universo per milioni di anni! La fuori… - duemme6 : #Draghi è l'unico Presidente del Consiglio che ora vedo in grado di portare l'Italia fuori dal pantano in cui è st… - Fab8013 : RT @Raffaella017: Appena adesso. Farmacista mi incentiva a continuare nella lotta anti siero. Esce fuori dal bancone per farsi vedere. È cl… - ValeMameli : RT @ValeMameli: Il mantra del Currierùn dei rettili è esilarante, tanto da sembrare il classico messaggio della censura Facebook: 'Il punto… - lorenzhaus : @Luca__Pagani Caro Luca, sei perfettamente consapevole del fatto che da da noi ci siano solo burattini... magari un… -