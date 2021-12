Djokovic salterà l'ATP Cup di Sydney (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Il tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic, che continua a non dire se è stato vaccinato contro il Covid-19 e tiene in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open, non giocherà nella ATP Cup a Sydney, programmata dal primo al 9 gennaio 2022. E' quanto ha riferito l'entourage dell'atleta al giornale serbo Blic. "Novak non andrà all'ATP Cup 99%. Si sta allenando qui (a Belgrado), ma ha deciso di saltare questo torneo", ha detto una "fonte vicina a Djokovic". Secondo il giornale, il 34enne serbo è attualmente a Belgrado dove si sta occupando della sua fondazione, si sta allenando e sta passando del tempo con la sua famiglia. L'ATP Cup, un evento nazionale organizzato dall'ATP, segna l'inizio della nuova stagione nel circuito maschile. Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Il tennista numero 1 al mondo Novak, che continua a non dire se è stato vaccinato contro il Covid-19 e tiene in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open, non giocherà nella ATP Cup a, programmata dal primo al 9 gennaio 2022. E' quanto ha riferito l'entourage dell'atleta al giornale serbo Blic. "Novak non andrà all'ATP Cup 99%. Si sta allenando qui (a Belgrado), ma ha deciso di saltare questo torneo", ha detto una "fonte vicina a". Secondo il giornale, il 34enne serbo è attualmente a Belgrado dove si sta occupando della sua fondazione, si sta allenando e sta passando del tempo con la sua famiglia. L'ATP Cup, un evento nazionale organizzato dall'ATP, segna l'inizio della nuova stagione nel circuito maschile.

