Capodanno in discoteca, come funziona? Chiuse fino al 31 gennaio e niente feste in piazza (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 30 dicembre fino al 31 gennaio le discoteche chiuderanno. niente discoteca neanche con la terza dose (seconda in caso di prima vaccinazione con Johnson), la cosiddetta somministrazione booster. Dunque per il Capodanno ecco come funziona: sia chi avrà la terza dose, sia chi ne avrà una o due e avrebbe presentato un tampone negativo effettuato a ridosso della notte di San Silvestro (antigenico rapido o molecolare), non potrà recarsi nelle discoteche, perché queste, su decisione del ministro Speranza, resteranno Chiuse fino al 31 gennaio. Cade dunque l’iniziale indicazione secondo cui, così come scritto nella bozza ma poi modificato, “L’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove ... Leggi su sportface (Di sabato 25 dicembre 2021) Dal 30 dicembreal 31le discoteche chiuderanno.neanche con la terza dose (seconda in caso di prima vaccinazione con Johnson), la cosiddetta somministrazione booster. Dunque per ilecco: sia chi avrà la terza dose, sia chi ne avrà una o due e avrebbe presentato un tampone negativo effettuato a ridosso della notte di San Silvestro (antigenico rapido o molecolare), non potrà recarsi nelle discoteche, perché queste, su decisione del ministro Speranza, resterannoal 31. Cade dunque l’iniziale indicazione secondo cui, cosìscritto nella bozza ma poi modificato, “L’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove ...

