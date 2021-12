Calciomercato Samp: da Thorsby a Bereszynski e Colley. Le possibili cessioni (Di sabato 25 dicembre 2021) Calciomercato Samp: ipotesi cessioni di alcuni big e rincalzi low cost. La strategia del club blucerchiato La complessa situazione in cui verte la Samp a livello societario nega alla dirigenza la possibilità di fare onerosi investimenti durante la sessione invernale di Calciomercato. L’obiettivo del club blucerchiato è quello di sacrificare alcuni big della rosa per monetizzare e puntellare la rosa con calciatori dal basso costo. Inutile, dunque, aspettarsi grandi movimenti sulla sponda doriana di Genova. È bene guardare ai calciatori in uscita tra esuberi e cessioni illustri: il ricavato si sommerà al riscatto anticipato di alcuni blucerchiati in prestito come Jeison Murillo (Celta Vigo) e Gianluca Caprari (Verona). Ad avere più mercato sono Omar ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021): ipotesidi alcuni big e rincalzi low cost. La strategia del club blucerchiato La complessa situazione in cui verte laa livello societario nega alla dirigenza latà di fare onerosi investimenti durante la sessione invernale di. L’obiettivo del club blucerchiato è quello di sacrificare alcuni big della rosa per monetizzare e puntellare la rosa con calciatori dal basso costo. Inutile, dunque, aspettarsi grandi movimenti sulla sponda doriana di Genova. È bene guardare ai calciatori in uscita tra esuberi eillustri: il ricavato si sommerà al riscatto anticipato di alcuni blucerchiati in prestito come Jeison Murillo (Celta Vigo) e Gianluca Caprari (Verona). Ad avere più mercato sono Omar ...

