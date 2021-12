BTS | 3 membri del gruppo positivi al covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 dicembre 2021) Tredei BTS, la celebre band K-pop, sono risultatialal rientro in Corea del Sud dopo una serie di concerti negli Stati Uniti. RM, Jin e Suga hanno contratto il virus. I 3 artisti sono tutti vaccinati con 2 dosi e hanno completato il ciclo ordinario di vaccinazione ad agosto. Il tour negli Stati Uniti è stato il primo in terra americana dal 2019. RM non mostra sintomi, mentre Jin – dopo 2 test negativi – ha iniziato a sviluppare sintomi lievi. Nessuno dei 2 ha avuto contatti con altrideldal rientro in patria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.