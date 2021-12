30 positivi in 48 ore, Valiante vieta anche gli eventi al chiuso (Di sabato 25 dicembre 2021) Quasi trenta persone contagiate nelle ultime 48 ore; il virus accelera. Novantasei i cittadini positivi registrati a Baronissi in meno di una settimana. Ad integrazione dei provvedimenti adottati dalle Autorità statali e regionali, il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto, con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022, il divieto di svolgimento anche al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi, altri locali pubblici. Si raccomanda ancora il rigoroso uso anche all’aperto della mascherina protettiva, il rispetto di distanziamento, il divieto di assembramento. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 dicembre 2021) Quasi trenta persone contagiate nelle ultime 48 ore; il virus accelera. Novantasei i cittadiniregistrati a Baronissi in meno di una settimana. Ad integrazione dei provvedimenti adottati dalle Autorità statali e regionali, il sindaco Gianfrancoha disposto, con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022, il divieto di svolgimentoaldi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi, altri locali pubblici. Si raccomanda ancora il rigoroso usoall’aperto della mascherina protettiva, il rispetto di distanziamento, il divieto di assembramento. Consiglia

