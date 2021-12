Tra i no-vax in rete, c’è anche chi urla al complotto sulla morte dell’ex senatore Bartolomeo Pepe (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, Bartolomeo Pepe, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a causa del covid-19. In rete, tuttavia, circolano versioni diverse sulla sua morte, provenienti da ambienti no-vax. L’ex esponente pentastellato, tra le altre cose, era uno dei punti di riferimento per la narrazione di coloro che sono contrari alla vaccinazione e alle politiche messe in piedi dalle istituzioni per tentare di arginare la pandemia. LEGGI anche > Il senatore Bartolomeo Pepe abbandona il Movimento 5 Stelle La morte di Bartolomeo Pepe e i no-vax che urlano al complotto Come accaduto spesso ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’exeletto con il Movimento 5 Stelle,, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva a causa del covid-19. In, tuttavia, circolano versioni diversesua, provenienti da ambienti no-vax. L’ex esponente pentastellato, tra le altre cose, era uno dei punti di riferimento per la narrazione di coloro che sono contrari alla vaccinazione e alle politiche messe in piedi dalle istituzioni per tentare di arginare la pandemia. LEGGI> Ilabbandona il Movimento 5 Stelle Ladie i no-vax cheno alCome accaduto spesso ...

Advertising

La7tv : Appuntamento speciale con @corradoformigli e il suo @PiazzapulitaLA7. Radiografia della galassia No Vax, tra cittad… - Agenzia_Ansa : Quattro donne no vax affette da Covid-19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione. Tre di loro s… - TgLa7 : Truffa a #Palermo infermiera fingeva di inoculare #vaccino e avrebbe incassato 100 euro per ogni prestazione non es… - robenven : RT @AlfonsoRaniero: Sosteneva che il #COVID19 fosse una ‘Ridicola isteria’. Lo ha ucciso senza pietà. #BartolomeoPepe #M5S #23dicembre ht… - 3_carpe : RT @PaoloBi34876866: @corradoformigli Siamo un mese in ritardo, decessi da inizio pandemia a inizio vax (10 mesi)=70.000, decessi da inizi… -