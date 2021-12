Sgarbi | “Perché inviterò i no vax al pranzo di Natale” Gelo in studio

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 dicembre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/12/-1-1.mp4 Mentre si moltiplicano le richieste di discriminare ai no vax, manco fossero appestati, Vittoriova controcorrente. Ci ha abituati. Ma stavolta è stato chiaro: lui al cenone della vigilia o alcoi cappelletti farà sedere a tavola anche chi ha scelto, legittimamente, di non farsi inoculare Pfizer, Moderna e Atrazeneca.coi no vax aIl motivo? Non certonon creda nell’utilità dei vaccini anti Covid. Anzi. “Soltanto chi non crede nei vaccini può continuare con l’emergenza”, dice. Il ragionamento è chiaro: se ci fidiamo della scienza, e noi ci fidiamo, non possiamo costringere gli immunizzati a farsi un tampone per entrare in Italia o per andare al ...