Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio 2021: programma, orari, tv, streaming. In calendario una discesa e due superG sulla Stelvio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non c’è tempo di scartare il panettone per gli uomini-jet. sulla Stelvio di Bormio che tante gioie ha regalato a Dominik Paris sono in programma due superG ed una discesa libera, ghiotta occasione per conquistare il primo podio italiano anche nelle discipline veloci. Si parte con le due prove cronometrate del 26-27 dicembre per poi assistere alle gare nei tre giorni successivi. Il metallaro di Merano è favorito d’obbligo in discesa, forte dei sei successi acquisiti sul pendio. Paris dovrà vedersela con una schiera di rivali capitanata da Matthias Mayer, l’uomo più informa del lotto assieme al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Altri pericoli arrivano dal detentore del globo di cristallo Beat Feuz e da Vincent Kriechmayer, Campione del Mondo in carica ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non c’è tempo di scartare il panettone per gli uomini-jet.diche tante gioie ha regalato a Dominik Paris sono indueed unalibera, ghiotta occasione per conquistare il primo podio italiano anche nelle discipline veloci. Si parte con le due prove cronometrate del 26-27 dicembre per poi assistere alle gare nei tre giorni successivi. Il metallaro di Merano è favorito d’obbligo in, forte dei sei successi acquisiti sul pendio. Paris dovrà vedersela con una schiera di rivali capitanata da Matthias Mayer, l’uomo più informa del lotto assieme al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Altri pericoli arrivano dal detentore del globo di cristallo Beat Feuz e da Vincent Kriechmayer, Campione delin carica ...

