Lorenzo Sonego | soddisfatto ma non sazio | non accettare limiti è la chiave per stupire ancora

In quello che può definirsi l'anno della definitiva consacrazione del tennis italiano nel mondo, Lorenzo Sonego può affermare con orgoglio di aver dato la sua parte. Il 2021 del ragazzo torinese ha portato tante soddisfazioni, un best ranking, una vittoria contro un attuale top 10 ma soprattutto la vittoria contro un campione Slam, che nello specifico risponde al nome di Dominic Thiem. Le energie spese sono state moltissime, soprattutto perché in alcuni casi Lorenzo è dovuto andare oltre le sue doti tecniche per superare sé stesso e i suoi avversari; è evidente che aver ritrovato gli spettatori gli abbia dato tanta motivazione e nuovi stimoli, che in alcune specifiche circostanze è stato capace di trasformare in puro carburante per competere. Il 2020 di Sonego si era chiuso con l'ingresso in top 40, e l'impatto con la ...

