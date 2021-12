L'ipotesi di La Russa: 'Berlusconi punta al Quirinale, potrebbe fare un appello a Pd e M5s' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fratelli d'Italia scioglie le riserve e lo fa per bocca di Ignazio La Russa: 'Se Silvio Berlusconi avanzerà la sua candidatura, noi lo voteremo. Noi di Fratelli d'Italia se diciamo una cosa poi la ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fratelli d'Italia scioglie le riserve e lo fa per bocca di Ignazio La: 'Se Silvioavanzerà la sua candidatura, noi lo voteremo. Noi di Fratelli d'Italia se diciamo una cosa poi la ...

Advertising

ZanellaRina : RT @TCommodity: L’ipotesi di un’invasione russa ???? in Ucraina ???? è molto più concreta di quanto si pensi. Se si dovesse effettivamente veri… - Bandito116 : RT @TCommodity: L’ipotesi di un’invasione russa ???? in Ucraina ???? è molto più concreta di quanto si pensi. Se si dovesse effettivamente veri… - marco_anza : RT @TCommodity: L’ipotesi di un’invasione russa ???? in Ucraina ???? è molto più concreta di quanto si pensi. Se si dovesse effettivamente veri… - dina_poli : RT @TCommodity: L’ipotesi di un’invasione russa ???? in Ucraina ???? è molto più concreta di quanto si pensi. Se si dovesse effettivamente veri… - Gabriel_AMDG : RT @TCommodity: L’ipotesi di un’invasione russa ???? in Ucraina ???? è molto più concreta di quanto si pensi. Se si dovesse effettivamente veri… -