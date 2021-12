L’Antitrust ha multato Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per quasi 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha multato le società Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per quasi 11 milioni di euro complessivi per pratiche commerciali scorrette nelle attività Leggi su ilpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust” – ha multato le società Uniper11dicomplessivi pernelle attività

Advertising

ProntoPCBaveno : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per quasi 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorr… - Evron88 : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per quasi 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorr… - ilpost : L’Antitrust ha multato Unieuro, Mediaworld, Leroy Merlin e Monclick per quasi 11 milioni di euro per pratiche comme… - ParliamoDiNews : l’antitrust ha multato unieuro e la controllata monclick, leroy merlin italia e mediamarket per... - Business… - _DAGOSPIA_ : L’ANTITRUST HA MULTATO UNIEURO E LA CONTROLLATA MONCLICK, LEROY MERLIN ITALIA E MEDIAMARKET PER...… -