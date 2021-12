Katia Ricciarelli arriva al limite | “Sei una gran maleducata!” Ecco con chi ce l’ha

(Di venerdì 24 dicembre 2021)sbotta e insulta alcuni inquilini di Casa GFVip La Sig.raale sbotta con alcuni concorrenti durante le prove del coro di Natale. Non è la prima volta checritica e insulta i compagni di avventura per la loro poca inclinazione alla musica e, soprattutto, al sacrificio. Stavolta, però, lasembra aver perso anche quel piccolo barlume di tolleranza, sbottando rapidamente alla minima assenza di disciplina. “Siete deimaleducati – urlaai concorrenti. “Mi sono rotta le p***e, sono c***i vostri se non riuscite a farlo. Purtroppo sono stata chiamata ad aiutarvi ma mi sono davvero rotta i c****i siete dei cafoni!”. Gli insulti e le urla si ...

... ignaro che lei ha tirato i remi in barca e non vuole più aver nulla a che fare con lui, Miriana è finita con lo scontrarsi animatamente con. La soprano, infatti, non digerisce le ...L'attore, sin da subito, ha mostrato un certo interesse nei confronti di Soleil, creando dapprima una semplice amicizia e poi ammettendo, dopo la recita messa in atto da, di essersi ...Katia Ricciarelli sbotta e insulta alcuni inquilini di Casa GFVip. La Sig.ra Ricciarelli arriva al limite e sbotta con alcuni concorrenti durante le prove del coro di Natale. Non ...GF Vip: fortissima discussione in casa tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Le due gieffine non riescono proprio a trovare pace ...