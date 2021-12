Iniziativa di solidarietà dell’Istituto?Virtuoso (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche per quest’anno Istituto Roberto virtuoso di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Ornella Pellegrino, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di stare vicino alle persone che vivono un momento di disagio o che si trovano in situazioni svantaggiate. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 ed ancora il 5 gennaio del 2022 gli studenti, i docenti e la dirigente offrirà hanno un “Christmas lunch bag” a tutte le persone bisognose. L’Iniziativa si terrà presso la sede dell’Istituto in via Pertini alle spalle della scuola elementare Barra dalle ore 12 alle ore 14. L’Iniziativa è stata promossa presso parrocchie associazioni di volontariato al fine di poter raggiungere il maggior numero di persone e poter così regalare un Natale sereno, solidale a tutti coloro che in questo momento vivono un periodo di difficoltà. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche per quest’anno Istituto Roberto virtuoso di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Ornella Pellegrino, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di stare vicino alle persone che vivono un momento di disagio o che si trovano in situazioni svantaggiate. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 ed ancora il 5 gennaio del 2022 gli studenti, i docenti e la dirigente offrirà hanno un “Christmas lunch bag” a tutte le persone bisognose. L’si terrà presso la sede dell’Istituto in via Pertini alle spalle della scuola elementare Barra dalle ore 12 alle ore 14. L’è stata promossa presso parrocchie associazioni di volontariato al fine di poter raggiungere il maggior numero di persone e poter così regalare un Natale sereno, solidale a tutti coloro che in questo momento vivono un periodo di difficoltà. Consiglia

