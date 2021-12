In arrivo il primo album di Michelangelo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 19 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Michelangelo” (Isola degli Artisti), primo progetto discografico full lenght di Michelangelo. Esce finalmente il primo album di Michelangelo, giovane artista ostiense il cui successo si è visto già brillare negli anni, guadagnando un enorme riscontro sui social network, come nel caso di TikTok. La scelta di chiamare anche l’album “Michelangelo” non è casuale: il lavoro, infatti, ripercorre la vita dell’artista, mettendone in luce i cambiamenti e tracciando un netto punto di partenza per il futuro a venire, denotato anche dalla scelta di un nuovo sound. Spiega l’artista a proposito del nuovo disco: «Sono stati anni di lavoro, nei quali ho vissuto tante vite, esperienze che mi ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 19 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “” (Isola degli Artisti),progetto discografico full lenght di. Esce finalmente ildi, giovane artista ostiense il cui successo si è visto già brillare negli anni, guadagnando un enorme riscontro sui social network, come nel caso di TikTok. La scelta di chiamare anche l’” non è casuale: il lavoro, infatti, ripercorre la vita dell’artista, mettendone in luce i cambiamenti e tracciando un netto punto di partenza per il futuro a venire, denotato anche dalla scelta di un nuovo sound. Spiega l’artista a proposito del nuovo disco: «Sono stati anni di lavoro, nei quali ho vissuto tante vite, esperienze che mi ...

