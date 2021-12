“Il prezzo è più basso” | Juve e Barcellona | Raiola giostra l’affare

Leggi su serieanews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilpunta De Ligt, con l’obiettivo di acquistarlo già in estate. Prima, però, dovrà cedere uno dei big presenti in rosa. Ha già iniziato a tessere la propria tela Mino, intenzionato a portare Matthijs De Ligt via dallantus al termine dell’attuale stagione. Dopo le recenti dichiarazioni (“faccio gli interessi dei miei calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.