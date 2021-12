I numeri confermano la progressione del virus. Ricciardi: 'Picco a gennaio' (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: passa da 241 a 351 per 100.000 abitanti. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, nei dati resi noti dall'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: passa da 241 a 351 per 100.000 abitanti. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, nei dati resi noti dall'...

Partite rinviate, calendari intasati, Asl e quarantene: così lo sport rischia di fermarsi a gennaio Lo sport rischia di fermarsi di nuovo, travolto dai numeri dei contagi che salgono in maniera esponenziale. La situazione è tutt'altro che rosea e gli eventi delle ultime ore confermano i timori di tutti: aumentano i casi, aumentano i positivi e ...

Contagi Covid Italia: è record, boom in Lombardia. Bollettino e dati del 23 dicembre QUOTIDIANO NAZIONALE Omicron, i nuovi numeri: le due Regioni a rischio alto Incidenza da zona rossa, Rt appena sotto la soglia d'emergenza. Solo una Regione a rischio basso. Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna verso il giallo a gennaio ...

L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: passa da 241 a 351 per 100.000 abitanti. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, nei dati resi noti dall'...Lo sport rischia di fermarsi di nuovo, travolto daidei contagi che salgono in maniera esponenziale. La situazione è tutt'altro che rosea e gli eventi delle ultime orei timori di tutti: aumentano i casi, aumentano i positivi e ...Incidenza da zona rossa, Rt appena sotto la soglia d'emergenza. Solo una Regione a rischio basso. Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna verso il giallo a gennaio ...