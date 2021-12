Gkn: Borgomeo in fabbrica con gli operai. Nel pomeriggio arriverà Betori (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' arrivato in fabbrica, per incontrare gli operai, l'imprenditore Francesco Borgomeo, dopo l'annuncio dell'acquisizione del 100% delle quote dello stabilimento fiorentino attraverso la società Qf Spa. Nel pomeriggio (dalle 15 di oggi, 24 dicembre 2021) sarà l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori a far visita ai dipendenti Gkn L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' arrivato in, per incontrare gli, l'imprenditore Francesco, dopo l'annuncio dell'acquisizione del 100% delle quote dello stabilimento fiorentino attraverso la società Qf Spa. Nel(dalle 15 di oggi, 24 dicembre 2021) sarà l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppea far visita ai dipendenti Gkn L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

controradio : - FirenzePost : Gkn: Borgomeo in fabbrica con gli operai. Nel pomeriggio arriverà Betori - Horlo99 : RT @francofontana43: Delocalizzazioni. Gkn: Melrose se ne va, gli operai restano. La lotta non è finita La multinazionale dell’auto passa l… - mnnmnl : RT @Carole71024753: La lotta degli operai ha pagato! Arriva una bella notizia da Firenze: #Borgomeo, imprenditore italiano, ha acquistato… - Moixus1970 : RT @ComitatoPiero: Delocalizzazioni. #Gkn: Melrose se ne va, gli operai restano. La lotta non è finita. La multinazionale dell’auto passa l… -