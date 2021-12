Francoforte, primo accordo tra la Procura e una banca per la vendita di criptovalute sequestrate: “Così non giochiamo d’azzardo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono ormai migliaia le criptovalute nate negli ultimi anni dopo il boom dei Bitcoin. Ma al fianco della loro funzione di investimento (ad alto rischio) sono sempre più spesso usate dai criminali per condurre affari illegali. vendita di armi, droga, banconote false, riciclaggio, ma pure riscatti e commercio di dati fioriscono anche grazie alle nuove cybervalute. La legge tedesca, in concordanza con le direttive antiriciclaggio dell’Unione europea, autorizza il sequestro dei patrimoni dei clan criminali e la messa in vendita all’asta immediata di merci oggetto di reato che rischino un forte deprezzamento. La vendita in questo caso è permessa anche prima che la condanna del responsabile divenga definitiva. Dal 2017 il legislatore tedesco prevede che in tutti i Länder siano aperti uffici centralizzati di valorizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono ormai migliaia lenate negli ultimi anni dopo il boom dei Bitcoin. Ma al fianco della loro funzione di investimento (ad alto rischio) sono sempre più spesso usate dai criminali per condurre affari illegali.di armi, droga, banconote false, riciclaggio, ma pure riscatti e commercio di dati fioriscono anche grazie alle nuove cybervalute. La legge tedesca, in concordanza con le direttive antiriciclaggio dell’Unione europea, autorizza il sequestro dei patrimoni dei clan criminali e la messa inall’asta immediata di merci oggetto di reato che rischino un forte deprezzamento. Lain questo caso è permessa anche prima che la condanna del responsabile divenga definitiva. Dal 2017 il legislatore tedesco prevede che in tutti i Länder siano aperti uffici centralizzati di valorizzazione ...

