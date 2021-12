Fienile a fuoco nel Reggiano | distrutte 300 rotoballe

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Une' andato anella notte a Castellarano (Reggio Emilia), dove intorno alle 2 sono intervenuti carabinieri e vigili del. In via Barcaroli, per cause ancora in corso di ...

Une' andato anella notte a Castellarano (Reggio Emilia), dove intorno alle 2 sono intervenuti carabinieri e vigili del. In via Barcaroli, per cause ancora in corso di accertamento, ...... ha interessato una struttura adibita adi proprietà di un reggiano ma in uso ad un'azienda ... e ai Vigili delche hanno operato con alcune squadre dei comandi di Reggio Emilia e ...Un fienile e' andato a fuoco nella notte a Castellarano (Reggio Emilia), dove intorno alle 2 sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. In ...CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Vigili del fuoco al lavoro dalla 1.30 di questa notte in via Barcaroli per un incendio innescatosi all’interno di un fienile. In fumo circa 300 rotoballe oltre a un’auto ...