“Ci sono morti”. Incendio in ospedale, a fuoco il reparto di terapia intensiva Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragedia in ospedale Covid. Fiamme ovunque nel reparto di terapia intensiva ad Astrakhan, in Russia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa TASS, che a sua volta avrebbe citato una fonte dei servizi di soccorso di emergenza. Non appena lanciato l’allarme, i soccorsi hanno fatto in modo di mettere in sicurezza quanti più pazienti possibili. Fino a qualche ora fa non erano ancora emersi alcuni dettagli, ma al momento, stando a quanto riferito in una nota dal ministero delle emergenze russo, sarebbero due le vittime del rogo. Nello specifico, si apprende dai media locali, l’Incendio sarebbe divampato nell’unità di terapia intensiva di una clinica per malattie infettive ad Astrakhan, in Russia, disseminando panico nel giro di poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragedia in. Fiamme ovunque neldiad Astrakhan, in Russia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa TASS, che a sua volta avrebbe citato una fonte dei servizi di soccorso di emergenza. Non appena lanciato l’allarme, i soccorsi hanno fatto in modo di mettere in sicurezza quanti più pazienti possibili. Fino a qualche ora fa non erano ancora emersi alcuni dettagli, ma al momento, stando a quanto riferito in una nota dal ministero delle emergenze russo, sarebbero due le vittime del rogo. Nello specifico, si apprende dai media locali, l’sarebbe divampato nell’unità didi una clinica per malattie infettive ad Astrakhan, in Russia, disseminando panico nel giro di poco ...

