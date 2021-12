Capello: «Allegri? Juve scelta comoda, doveva andare al Real Madrid» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Capello: «Allegri bravo ma pigro. Era il momento di andare al Real». Così l’ex tecnico sull’allenatore della Juventus Fabio Capello ha parlato di Allegri e di Juventus a La Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SIMILITUDINI CON Allegri – «Diciamo che le idee sì, si somigliano: non usare un solo sistema di gioco, leggere bene le partite, vincere con i cambi. Mi rivedo in lui in questo». UN ERORRE TORNARE ALLA Juve – «Avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato». COLPE – «In campo, non colpevole. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la strada scelta per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021): «bravo ma pigro. Era il momento dial». Così l’ex tecnico sull’allenatore dellantus Fabioha parlato die dintus a La Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SIMILITUDINI CON– «Diciamo che le idee sì, si somigliano: non usare un solo sistema di gioco, leggere bene le partite, vincere con i cambi. Mi rivedo in lui in questo». UN ERORRE TORNARE ALLA– «Avevo detto chesarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato». COLPE – «In campo, non colpevole. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la stradaper ...

