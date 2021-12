Bassetti ne dice una giusta: “Calcolate pazienti Covid solo se ospedalizzati con sintomi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic — Tra una performance canora, una sparata televisiva sui non vaccinati e qualche festa con gli amici, Matteo Bassetti riesce anche a trovare il tempo di rilasciare qualche dichiarazione sensata sull’epidemia di coronavirus. Per calcolare la reale portata della situazione emergenziale, è il pensiero del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non si dovrebbero considerare i dati relativi ai contagiati nella loro totalità, ma solo quelli che riguardano gli ospedalizzati con sintomi. Quelli che, in buona sostanza, vanno realmente a pesare sulle strutture sanitarie. Bassetti: rivediamo i calcoli dei positivi «Chiedo, da clinico infettivologo, che vengano considerati pazienti Covid coloro che presentano criteri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic — Tra una performance canora, una sparata televisiva sui non vaccinati e qualche festa con gli amici, Matteoriesce anche a trovare il tempo di rilasciare qualche dichiarazione sensata sull’epidemia di coronavirus. Per calcolare la reale portata della situazione emergenziale, è il pensiero del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non si dovrebbero considerare i dati relativi ai contagiati nella loro totalità, maquelli che riguardano glicon. Quelli che, in buona sostanza, vanno realmente a pesare sulle strutture sanitarie.: rivediamo i calcoli dei positivi «Chiedo, da clinico infettivologo, che vengano consideraticoloro che presentano criteri ...

